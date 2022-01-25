Женщине, насмерть задавившей годовалого ребенка в Кисловодске, ужесточили наказание

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Прокуратура Ставропольского края добилась ужесточения приговора жительнице Кисловодска, которая задавила годовалого ребенка во дворе многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Обвиняемая 2 сентября 2020 года взяла у отца "БМВ X5" и уехала. Во дворе дома по улице Стародубовская женщина не справилась с управлением, съехала на бордюр, где в этот момента шла мать с ребенком в коляске. Машина сбила каталку и остановилась только на клумбе. Ребенок оказался под колесами.

- В результате ДТП ребенок 2019 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница», где от полученных травм скончался, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Обвиняемая полностью признала вину, пыталась исправить положение и предлагала потерпевшим помощь. Но мать ребенка отказались и настаивали на строгом наказании для женщины. Согласно со статьей "Нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека", которую вменяли женщине, ей грозило до пяти лет лишения свободы.

Кисловодский городской суд приговорил обвиняемую к двум годам колонии-поселения и лишил водительских прав на три года. Прокурор обжаловал решение и в Краевом суде добился ужесточения наказания.

- Наказание виновной усилено до 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

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