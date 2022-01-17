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Происшествия17 января 2022 12:37

Инвалида, жестоко убившего полуторогодовалого ребенка в Кисловодске, проверят психиатры

Суд арестовал жителя Ставрополья за жестокое убийство ребенка
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Это то место, где нашли тело маленького мальчика с 9 ножевыми ранениями. Фото: СУ СКР по СК

Это то место, где нашли тело маленького мальчика с 9 ножевыми ранениями. Фото: СУ СКР по СК

Кисловодский городской суд арестовал Вячеслава Сербина, подозреваемого в убийстве полуторогодовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

- 54-летнему жителю Кисловодска предъявлено обвинение по факту убийства малолетнего, совершенного с особой жестокостью. Следователь назначил в отношении обвиняемого комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. По уголовному делу проводится следственные действия, направленные на установление обстоятельств, - рассказала журналистам старший помощник руководителя управления СКР по Ставропольскому краю Яна Павлова.

Инцидент случился 15 января. Родители ребенка привели ребенка к няне, у которой оставляли его прошлые несколько месяцев. На месте они женщину не застали. Дверь им открыл ее сожитель Вячеслав, он и забрал ребенка. Через несколько часов тело малыша в подъезде нашел сосед мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

На месте преступления работают криминалисты

На месте преступления работают криминалисты

Полиция поймала Вячеслава Сербина по горячим следам. Мужчина прятался на другом конце Кисловодска, в квартире матери. Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах рассказывал, что при задержании подозреваемый был в неадекватном состоянии, бредил и говорил: "Я должен был его сделать".

Соседи говорили, что Вячеслав часто ругался с сожительницей и злоупотреблял алкоголем. Перед убийством он ушел в глубокий запой, который начался еще 13 января. Кроме того, источник "КП-Ставрополь" в суде рассказал, что мужчина в 2016 году был судим за угрозу убийством. Около магазина он стал спорить с прохожим, для чего вытащил шило и начал им размахивать. За такое преступление мировой суд Ставрополья приговорил его к двум годам ограничения свободы. Изначально рассматривалась возможность назначить Сербину исправительные работы. Но выяснилось, что он инвалид-эпилептик. Приступы случаются не так часто, потому ему дали III группу инвалидности.

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