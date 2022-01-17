Инвалида, жестоко убившего полуторогодовалого ребенка в Кисловодске, проверят психиатры

Это то место, где нашли тело маленького мальчика с 9 ножевыми ранениями. Фото: СУ СКР по СК

Кисловодский городской суд арестовал Вячеслава Сербина, подозреваемого в убийстве полуторогодовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

- 54-летнему жителю Кисловодска предъявлено обвинение по факту убийства малолетнего, совершенного с особой жестокостью. Следователь назначил в отношении обвиняемого комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. По уголовному делу проводится следственные действия, направленные на установление обстоятельств, - рассказала журналистам старший помощник руководителя управления СКР по Ставропольскому краю Яна Павлова.

Инцидент случился 15 января. Родители ребенка привели ребенка к няне, у которой оставляли его прошлые несколько месяцев. На месте они женщину не застали. Дверь им открыл ее сожитель Вячеслав, он и забрал ребенка. Через несколько часов тело малыша в подъезде нашел сосед мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

На месте преступления работают криминалисты

Полиция поймала Вячеслава Сербина по горячим следам. Мужчина прятался на другом конце Кисловодска, в квартире матери. Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах рассказывал, что при задержании подозреваемый был в неадекватном состоянии, бредил и говорил: "Я должен был его сделать".

Соседи говорили, что Вячеслав часто ругался с сожительницей и злоупотреблял алкоголем. Перед убийством он ушел в глубокий запой, который начался еще 13 января. Кроме того, источник "КП-Ставрополь" в суде рассказал, что мужчина в 2016 году был судим за угрозу убийством. Около магазина он стал спорить с прохожим, для чего вытащил шило и начал им размахивать. За такое преступление мировой суд Ставрополья приговорил его к двум годам ограничения свободы. Изначально рассматривалась возможность назначить Сербину исправительные работы. Но выяснилось, что он инвалид-эпилептик. Приступы случаются не так часто, потому ему дали III группу инвалидности.

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