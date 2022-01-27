На Ставрополье приняли закон об обманутых дольщиках

Сейчас обманутым дольщикам помогает Фонд защиты прав граждан. В краевом реестре недостроев - 41 многоквартирный дом. На 21 из них распространяются федеральные механизмы защиты прав, на 13 — региональные, а еще 7 находятся в правовом вакууме, так как под этими домами не оформлены земельные участки или отсутствуют разрешения на строительство. Новый закон, принятый краевой Думой, поможет и дольщикам этих домов получить денежную компенсацию.

Напомним, возмещения обманутым дольщикам выплачивает банк-агент Банк ДОМ.РФ. Размер выплат рассчитывается индивидуально для каждого дольщика, исходя из рыночной стоимости квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке, но не ниже суммы, оплаченной по договору долевого участия.

Перед подачей заявления нужно записаться на прием через специальный сервис «Запись на выплату возмещения» на сайте www.фонд214.рф или по единому бесплатному телефону 8-800-7007-214. Уведомление о записи в электронную очередь приходит на телефон заявителя или отображается на сайте.

В банк нужно предоставить: заявление (заполняется и подписывается в офисе), оригинал паспорта либо его заверенную копию, оригинал выписки из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований с печатью и подписью, ИНН, договор долевого участия.