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Экономика27 января 2022 14:19

На Ставрополье расширили резервный фонд края на один миллиард рублей

Средства пойдут на закупку кислородных концентраторов и развитие Кавминвод
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Дума Ставропольского края проголосовала за расширение резервного фонда региона на еще один миллиард рублей. Это нужно для повышения эффективности лечения больных коронавирусом, а также развитие Кавминвод.

- За последние четыре года уже не стыдно ехать на наши КМВ и отдыхать. Праздники новогодние показали - 95 процентов наполняемость. Это и хорошо, и плохо. Плохо, что пандемия, а хорошо - что наполнялись. И эту нишу мы не должны с вами упустить, - заявил председатель думы Николай Великдань.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе приняли закон об обманутых дольщиках. Теперь их интересы будут защищены законодательно.

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