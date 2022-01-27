На Ставрополье расширили резервный фонд края на один миллиард рублей

Дума Ставропольского края проголосовала за расширение резервного фонда региона на еще один миллиард рублей. Это нужно для повышения эффективности лечения больных коронавирусом, а также развитие Кавминвод.

- За последние четыре года уже не стыдно ехать на наши КМВ и отдыхать. Праздники новогодние показали - 95 процентов наполняемость. Это и хорошо, и плохо. Плохо, что пандемия, а хорошо - что наполнялись. И эту нишу мы не должны с вами упустить, - заявил председатель думы Николай Великдань.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе приняли закон об обманутых дольщиках. Теперь их интересы будут защищены законодательно.