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Происшествия31 января 2022 5:40

На Ставрополье за выходные в четырех ДТП пострадали пять человек

Помощь медиков понадобилась двум несовершеннолетним пассажирам
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае за прошедшие выходные произошло 4 автомобильные аварии, в которых пострадали 5 человек. Погибших, к счастью, нет, но среди пострадавших оказались маленькие дети. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Ставрополья.

В Кисловодске из-за отсутствия детского кресла пострадали 8-летний ребенок. Мальчика даже не пристегнули обычным ремнем безопасности, поэтому при небольшой столкновении он получил травмы. А вот его 35-летний отец оказался цел и невредим. Его оштрафовали за нарушение регламента перевозки малолетних.

А вот в Ставрополе детское автомобильное кресло оказало большую услугу, сохранив годовалого малыша от травм.

- Водитель автомобиля Форд Фокус не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства Нива, в результате чего допустил с ним столкновение. На заднем пассажирском сидении Нивы в детской автолюльке находилась годовалая девочка. И несмотря на то, что удар пришелся в заднюю часть автомобиля, благодаря соблюдения правил перевозки, ребенок отделался незначительными ушибами, - рассказали в ведомстве.

По всем ДТП правоохранители проводят проверки.

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