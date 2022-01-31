На Ставрополье полицейские поймали более тысячи пешеходов за нарушение ПДД

В Ставропольском крае за несколько дней полиция остановила более тысячи пешеходов за нарушение ПДД. Мужчины и женщины пересекали дорогу в неустановленных местах или проходили по пешеходному переходу на красный свет.

За действиями пешеходов и водителей наблюдали сотрудники ГИБДД в рамках операции "Пешеход". Мероприятие проходило с 27 по 30 января. Отметим, что к ответственности также привлекли водителей, которые не пропускали пешеходов.

- Чаще всего нарушают ПДД пешеходы в городах Невинномысск и Кисловодск, а также на федеральной трассе "Кавказ". Самые нерадивые водители, которые не уважают пешеходов и не пропускают их на "зебре", находятся в Ставрополе, Пятигорске и Минераловодском городском округе, - сказано в сообщении ведомства.

За нарушение ПДД предусмотрена система штрафов: за пересечение улицы не по "зебре" - 500 рублей, за игнорирование пешехода водителем - от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.