Против 14 ставропольцев возбудили уголовные дела за повторное пьяное вождение

В Ставропольском крае за прошедшую неделю остановили 166 пьяных водителей, 14 из которых оказались задержаны повторно. Против них возбудили уголовные дела. Об это сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

По данным ведомства, 152 водителя прошли освидетельствование на алкогольное опьянение на месте, в автомобиле полицейского. За подобное нарушение ПДД грозит штраф и лишение прав управления автомобилем.

Об одном из инцидентов рассказали в ГИБДД:

- В центре Пятигорска сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, водитель которой в ночное время лихо маневрировал по проезжей части, чем привлек к себе внимание автоинспекторов. За рулем находился 36-летний житель Кировского округа, который имел внешние признаки опьянения. Гражданин прошел процедуру освидетельствования на месте, которая показала наличие более 1,1 мг на литр паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Мужчине предписали выплатить штраф в 30 тысяч рублей, а также ему грозит лишение прав сроком до двух лет.