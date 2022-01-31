Экоактивисты Ставрополья собрали почти тонну стекла для переработки

В Ставропольском крае экоактивисты провели ряд мероприятий по сбору вторсырья для переработки. Так, в 2022 году они успели собрать 172 кг пластика, 934 кг стекла, 315 кг макулатуры, а также одежду, металл и т.д.

Параллельно они сортировали мусор и пропагандировали этот принцип жителям региона. За три года активисты провели 100 акций и 50 мероприятий по просвещению населения. Активисты собирали вторсырье "по заявкам", просто вывозя его из частных домов, а также принимали его в специальных пунктах.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2024 году в Ставрополе подготовят проект нового завода по переработке вторичного сырья и производство полимерной упаковки. Строительство развернут на территории существующего индустриального парка.