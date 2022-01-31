Почти сто процентов озимых пережили непогоду и взошли на полях Ставрополья

В Ставропольском крае 99,6% посеянных озимых культур взошли на полях. Растения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Посев прошел успешно, значит можно прогнозировать хороший урожай зерновых культур.

В 2021 году аграрии Ставрополья собрали и смолотили более 7 тысяч тонн зерна. Все городские округа выполнили план, однако губернатор региона назвал урожай 2021 года не самым лучшим.

- Результат неплохой, но не лучший. Мы имели в 2017-2018 годах более хорошие результаты по урожаю. В целом, дожди конца мая и июня нас сильно выручили. Озимым не хватило влаги, а озимые сейчас очень хорошо дают, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Также аграрии Ставропольского края собрали 48,5 тысяч тонн яблок и установили исторический рекорд. За всю историю садоводничества региона не было такие показателей. Лучше всего себя показали предприниматели Георгиевского, Труновского и Кочубеевского городских округов Ставрополья.