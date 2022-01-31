В Минздраве Ставрополья прокомментировали очереди у поликлиник

Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников прокомментировал ситуацию с очередями перед поликлиниками.

Напомним, ранее в соцсетях появились кадры, на которых люди ожидают приема врача на улице из-за наплыва пациентов.

По словам министра, основная нагрузка на медиков, ведущих прием пациентов и call-центры, приходится на временной интервал с 8 до 11 часов. Поэтому если не требуется экстренная помощь врачей, обращаться в медицинское учреждение лучше после 11:00.

Приходить на прием к врачу тоже лучше во второй половине дня, когда пациентов меньше.

Владимир Колесников подчеркнул, что медики работают без перерыва и выходных, до наступления ночи. Он заверил, что помощь будет оказана каждому пациенту.