На Ставрополье 31 января произошло пять ДТП с пятью пострадавшими пешеходами

В Ставропольском крае 31 января произошло пять автомобильных аварий, все из них - наезды на пешеходов. Пострадали пять человек, погибших, к счастью, нет. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

Двоих из пострадавших - пожилые люди. В Ессентуках водитель не увидел 52-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу, в положенном месте. В результате она оказалась в больнице с переломом ноги.

А в Кисловодске 72-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и сломал бедро.

- Водитель автомобиля Лифан совершил наезд на пожилого пешехода, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. С переломом бедра 72-летний пешеход, местный житель, госпитализирован, - сказано в сообщении.

Отметим, полиция региона проводит спецмероприятия, в рамках которых ловит пешеходов, нарушающих ПДД. Больше всего пренебрегают правилами пешехода из Невинномысска и Кисловодска.