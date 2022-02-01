На Ставрополье 45 поликлиник будут работать в три смены без выходных из-за COVID-19

В Ставропольском крае 45 медучреждений начнут работать семь дней в неделю 22 часа в сутки. Это связано с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено из-за высокой заболеваемости коронавирусом. За последние сутки медики зафиксировали 1129 случаев инфицирования COVID-19.

- Все поликлиники, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, переведены на семидневный режим работы. Кроме того, специалисты будут работать в три смены до 22 часов, - заявил министр здравоохранения региона Владимир Колесников во время брифинга.

Также изменился режим работы лабораторий, в которых проводят ПЦР-тесты. Теперь они работают круглосуточно.

Ранее губернатор региона приостановил плановую медицинскую помощь, чтобы немного "разгрузить" амбулаторное звено и кинуть силы медиков на борьбу с коронавирусом.