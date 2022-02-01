Прокуратура занялась ситуацией с общественным транспортом в Ставрополе

Прокуратура Ставропольского края начала проверку после сообщений о транспортном коллапсе в краевом центре, которые появились в Сети. Во вторник, 1 февраля, городские автобусы не вышли на маршруты.

Отмечается, что ситуация находится на контроле прокуратуры. Ведомство проверит изложенные в интернет-публикациях доводы, касающиеся конкурса на право осуществления перевозок пассажиров в Ставрополе, который проводит миндор, и даст оценку требований действующего законодательства.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также в сообщении сказано, что миндор ежедневно предоставляет в прокуратуру сведения о движении городского транспорта.