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Общество1 февраля 2022 16:20

Прокуратура занялась ситуацией с общественным транспортом в Ставрополе

Надзорное ведомство проводит проверку
Инна МОРОЗОВА
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Прокуратура Ставропольского края начала проверку после сообщений о транспортном коллапсе в краевом центре, которые появились в Сети. Во вторник, 1 февраля, городские автобусы не вышли на маршруты.

Отмечается, что ситуация находится на контроле прокуратуры. Ведомство проверит изложенные в интернет-публикациях доводы, касающиеся конкурса на право осуществления перевозок пассажиров в Ставрополе, который проводит миндор, и даст оценку требований действующего законодательства.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также в сообщении сказано, что миндор ежедневно предоставляет в прокуратуру сведения о движении городского транспорта.

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