1 февраля в Ставропольском крае 3 человека пострадали в 3 ДТП

В Ставропольском крае за прошедший день произошло 3 автомобильные аварии, в которых пострадало 3 человека, погибших нет. Два из трех ДТП - наезды на пешеходов. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

В Ессентуках водитель такси не увидел 17-летнюю девушку и сбил ее на пешеходном переходе. Старшеклассница шла в школу, но очутилась в больнице с травмой головы. Водителю 70 лет, его отправили на различные проверки.

Также под Пятигорском лихач из соседнего региона не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. Его Лада Приора перевернулась, 26-летнего водителя доставили в больницу с переломами.

- Установлено, что только за последние 2 года молодой человек около 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, - сказано в сообщении ведомства.