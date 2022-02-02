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Происшествия2 февраля 2022 7:25

Сотрудники ГИБДД Ставрополья спасли жизнь 70-летнему водителю с диабетом

У мужчины резко снизился уровень глюкозы в крови, ему стало плохо и он угодил в ДТП
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Полиция Ставропольского края спасла 70-летнего водителя, у которого начался приступ гипогликемии. У мужчины резко упал уровень глюкозы в крови, а у него диагностированный диабет. Ему стало плохо за рулем, что стало причиной ДТП.

- Ситуация осложнялась тем, что прямо на глазах мужчина практически терял сознание и не мог говорить. Полицейские незамедлительно посадили водителя в патрульный автомобиль и вызвали на место бригаду скорой помощи, а пока ждали медиков, говорили по телефону с его супругой, - сказано в сообщении ГИБДД Ставрополья.

Полицейские дали мужчине сок, сладкую воду и шоколад, чтобы поднять сахар в крови. Правоохранители не отходили от водителя до тех пор, пока на место происшествия не прибыла карета "скорой помощи".

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