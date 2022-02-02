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Общество2 февраля 2022 10:02

На Ставрополье задержали пьяного водителя, который вез возлюбленную домой

Он решил проявить благородство и после застолья отвезти девушку
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе Ставропольского края сообщили, что на жителя Шпаковского округа составили административный протокол за пьяное вождение. После общего застолья он решил подвезти девушку до дома, но его остановила полиция.

- "Джентельменский" поступок полицейские не оценили и предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Гражданин ответил отказом. Поездку гражданину и его спутнице пришлось продолжить в самом правильном и безопасном варианте – в качестве пассажиров такси, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что сотрудники ГИБДД спасли 70-летнего водителя, который плохо почувствовал себя за рулем. У мужчины диабет, и неожиданно у него упал сахар в крови, он начал терять сознание. Полицейские купили ему сок, шоколад и сладкую воду, чтобы мужчина почувствовал себя лучше.

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