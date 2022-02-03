На Ставрополье 2 февраля три человека пострадали в трех ДТП

В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края сообщили, что за 2 февраля в регионе произошло 3 автоаварии с 3 пострадавшими. К счастью, погибших нет. Среди жертв ДТП - пешеход и велосипедист.

В Георгиевске 54-летний велосипедист решил неожиданно съехать с обочины на проезжую дорогу, не убедившись в собственной безопасности. 19-летний водитель не успел среагировать и наехал на мужчину. Того госпитализировали с травмой головы.

А в Минеральных Водах 35-летний водитель не заметил переходящую дорогу девушку и сбил ее. Она получила перелом голени и отправилась к медикам, а полиция начала проверку инцидента.

- Который в момент ДТП был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. На автомобиле установлена летняя резина. По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливаются, - сказано в сообщении ведомства.