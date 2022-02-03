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Общество3 февраля 2022 12:39

В Ессентуках на строительство школы на тысячу мест потратят миллиард рублей

Учреждение появится в микрорайоне "Северный"
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ессентуках появится новая общеобразовательная школа на тысячу мест. Работы начнутся в 2022 году по нацпроекту "Образование". На строительство из федерального и краевого бюджетов выделят более 1 миллиарда рублей.

В школе будет три этажа и четыре блока. В одном будет находиться администрация, в двух других - классы, учительская и т.д., еще один отведут под спортивные залы и последний - под столовую и актовый зал.

- Новая школа сможет вместить 1000 учеников. По плану завершить строительство необходимо в 2023 году, - рассказал глава министерства строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.

Также на эти деньги благоустроят прилегающую к школе территорию.

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