За последние сутки в регионе заболели 427 детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что школьники с первого по восьмые классы будут учиться дистанционно с 3 по 9 февраля включительно. А вот старшеклассники - нет.

- Приняли решение о переводе учеников 1-8 классов на дистанционный формат обучения с 3 по 9 февраля. Старшеклассники продолжат учиться в очном режиме. Это необходимо для того, чтобы не пострадал процесс их подготовки к государственным экзаменам, - заявил глава региона.

Перевод детей на "дистант" является вынужденной мерой из-за распространения коронавируса на Ставрополье. За прошедшие сутки 1451 человек инфицировался вирусом, среди них 427 детей. 111 ребят находятся в больницах под наблюдением врачей. Многие болеют "омикроном". Он более заразный, но при этом далеко не всем зараженным требуется госпитализация.

Также губернатор сообщил, что февральские каникулы для школьников начнутся с 10 февраля и продлятся до 16 числа. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то Минобр будет думать над тем, чтобы продлить дистанционное обучение.

В Ставропольском крае уже началась прививочная кампания новой вакциной "Спутник М". Она разработана для детей 12-17 лет. Уже более полутора тысяч ставропольцев записали своих отпрысков на иммунизацию.

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