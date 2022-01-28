«Делайте ПЦР-тест»: как родителям отличить "омикрон" от простуды у ребенка

Только плановые осмотры помогают родителям вовремя обнаружить патологии, которые можно скорректировать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Суперзаразный

По словам заместителя главврача инфекционной больницы Ставрополя Павла Борозенца, пациенты переносят заболевание легче, а его главная особенность - высокая заразность.

- Если при «дельте» и предыдущих штаммах мы видели, как в семье из пяти человек могли болеть 2-3 члена, то сейчас все пятеро. Да, он легче. Инкубационный период короче. После контакта с заболевшим симптомы могут возникнуть уже на следующий день и ПЦР-тест будет положительным, - делится наблюдениями Павел Дмитриевич.

При среднем течении болезни все же не стоит пускать ситуацию на самотек. В группе риска по-прежнему остаются люди с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми патологиями, сахарным диабетом, заболеваниями почек и печени, крови, астмой и хронической обструктивной болезнью легких.

- Они могут тяжело переносить ковид, учитывая такую высокую заразность, люди с хроническими заболеваниями, даже те, которые берегли себя все два года с самого начала пандемии, могут заразиться и перенести «омикрон» достаточно тяжело, - предупреждает инфекционист.

Про детей

Среди заболевших 28 января 488 детей. Это самая невакцинированная группа населения.

- Дети только сейчас начинают сталкиваться с коронавирусом. Они не вакцинированы, у них нет иммунитета, поэтому они будут чаще болеть. К тому же дети находятся в больших коллективах, регулярно контактируют, а учитывая заразность «омикрона», можно понять, почему сейчас так много выявленных случаев, - объясняет доктор.

По оценкам врача, в детском отделении инфекционной больницы удвоилось число госпитализаций.

- Есть дети с тяжелым течением заболевания, но, как правило, они имеют сопутствующую патологию - неврологическую, почечную. Такие дети сами по себе тяжело болеют, но если подхватывают коронавирусную инфекцию, их состояние ухудшается, - рассказывает врач.

Что делать родителям

Если родители подозревают у ребенка не просто сезонный грипп или простуду, а коронавирусную инфекцию, то необходимо сделать ПЦР-тест. Это не только поможет проконтролировать течение болезни, но и позволит предотвратить цепочку заражений.

- Ведь как у нас бывает, ребенок два дня переболел дома, у него упала температура, стало легче, и родители сразу отправляют его обратно в сад, школу. А он пошел заражать других. Возможно, он уже сам будет хорошо себя чувствовать, но при этом будет заразен, - предупреждает Борозенец.

Инфекционист предостерегает родителей: если у ребенка появились настораживающие симптомы, такие как высокая, трудно сбивающаяся температура, одышка, чувство нехватки воздуха и боли в грудной клетки, то нужно обращаться за помощью.

А прививка работает?

Среди поступающих на амбулаторное лечение в больницу молодых людей практически нет привитых.

- Те, кто делал прививку, перенес относительно нормально, - утверждает Борозенец.

Что будет с детской диспансеризацией

На Ставрополье остановили плановую диспансеризацию ради борьбы с COVID-19, но это коснулось только взрослых поликлиник.

- Отмена детской диспансеризации и плановых осмотров не обсуждается, особенно на первом году жизни, когда выявляются патологии: пороки сердца, костные аномалии, - говорит врач.

Схема лечения нового штамма коронавирусной инфекции - та же.

- По тактике лечение все остается прежним. Вся проблема лишь в том, что заболевших очень много. Люди в большинстве своем уже поверили в коронавирус, а не так, как это было раньше, в самом начале пандемии. При получении ПЦР-теста даже при легком течении болезни без клинической картины и без температуры они стараются обратиться за помощью, просят, чтобы их вылечили, - делится наблюдениями медик.

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