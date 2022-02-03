В 2021 году на Ставрополье отгрузили промышленных товаров на 547 млрд рублей

В Ставропольском крае в 2021 году увеличился объем промышленного производства на 8,3%. Всего за год произвели товаров и услуг на 547 миллиардов рублей.

- Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности за январь-декабрь 2021 года по Ставропольскому краю - 108,3%, - сказано в сообщении Северо-Кавказстата.

Для сравнения, в 2020 году индекс составил 101%, а объем отгруженной продукции - 398,1 миллиард рублей.

За год произвели значительно больше кожи и изделий из нее, а также пластмассы и пластмассовых изделий. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае появится еще одна особая экономическая зона при поддержке Минпроторга России.