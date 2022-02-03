Медучреждения Ставрополья переведут на цифровые АТС до конца недели

По поручению губернатора Владимира Владимирова все медицинские учреждения Ставропольского края перейдут на цифровые АТС до конца текущей недели.

Медицинские организации, работающие на цифровой автоматической телефонной станции, принимают ежедневно порядка 50 тысяч звонков. Обычные колл-центры с такой задачей не справляются.

Благодаря переходу на современные телефонные станции, жителям станет проще дозвониться в больницы и поликлиники.

Сейчас в регионе круглосуточно работают горячие линии 8-800 и 122, а также колл-центры в медучреждениях. Задействовано 566 операторов. В ближайшее время к ним присоединятся еще 330 волонтеров – студенты старших курсов медицинского университета.