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Здоровье4 февраля 2022 5:25

Ставрополье установило антирекорд заболеваемости COVID-19 с 1611 зараженными

Общее число инфицированных перевалило за 149,1 тысячи человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Ставропольский край обновил абсолютный антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Медики зафиксировали 1611 новых случаев заражения в регионе, общее число инфицированных с начала пандемии подходит к 150 тысячам человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

- Из 1611 выявленных случаев - 476 у детей. Однако госпитализация сегодня требуется гораздо реже. Более 20 процентов коечного фонда остаются свободны. С 1 на 2 февраля в стационар направлены 182 наших земляка, - заявил Владимиров.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 888 человек, 12 ставропольцев скончались, за сутки первым компонентом вакцины привились 4,3 тысячи человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что по поручению губернатора все медицинские учреждения Ставропольского края перейдут на цифровые АТС до конца текущей недели.

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