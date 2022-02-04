На Ставрополье 3 февраля в четырех ДТП пострадали пять человек

В Ставропольском крае 3 февраля произошло 4 ДТП, в которых пострадали 5 жителей региона, погибших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Ставрополья. Причинами аварий стали небезопасная скорость движения, неверные маневры и невнимательность автомобилистов.

25-летний водитель ехал со стороны Пятигорска в Иноземцево по трассе на большой скорости, но в темноте не заметил бордюр, наехал на него и слетел с дороги. Автомобиль перевернулся, мужчину госпитализировали уже без сознания с многочисленными травмами. Сейчас он в тяжелом состоянии.

- В Ставрополе нарушение очередности проезда привело к автоаварии с пострадавшим. По предварительным данным, 3 февраля в 20:30 на улице Объездная водитель автомобиля Форд Фьюжн, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении, совершив столкновение с автомобилем Пежо-307, который имел преимущество в проезде, - рассказали о другом ДТП в пресс-службе.

В итоге в больнице оказалась 25-летняя водитель Пежо.