Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 февраля 2022 5:33

На Ставрополье 3 февраля в четырех ДТП пострадали пять человек

Причинами аварий стали небезопасная скорость движение и невнимательность водителей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае 3 февраля произошло 4 ДТП, в которых пострадали 5 жителей региона, погибших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Ставрополья. Причинами аварий стали небезопасная скорость движения, неверные маневры и невнимательность автомобилистов.

25-летний водитель ехал со стороны Пятигорска в Иноземцево по трассе на большой скорости, но в темноте не заметил бордюр, наехал на него и слетел с дороги. Автомобиль перевернулся, мужчину госпитализировали уже без сознания с многочисленными травмами. Сейчас он в тяжелом состоянии.

- В Ставрополе нарушение очередности проезда привело к автоаварии с пострадавшим. По предварительным данным, 3 февраля в 20:30 на улице Объездная водитель автомобиля Форд Фьюжн, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении, совершив столкновение с автомобилем Пежо-307, который имел преимущество в проезде, - рассказали о другом ДТП в пресс-службе.

В итоге в больнице оказалась 25-летняя водитель Пежо.

0