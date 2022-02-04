На Ставрополье 16-летний подросток попался на пьяном вождении

В Кировском округе Ставропольского края остановили старенькую "четырнадцатую", водитель которой странно вел себя на дороге. За рулем оказался 16-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения. Когда у него попросили документы, он не смог их предоставить - нечего.

Также он отказался от освидетельствования на месте и рассказал, что купил машину на собственные сбережения.

- Подросток признался, что автомобиль приобрел на личные сбережения. От дома он успел отъехать несколько метров, когда его остановил наряд, - сказано в сообщении ведомства.

Машину отправили на штрафстоянку, а на подростка составили административный протокол. Теперь он должен или пойти под арест, или заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Его дело уже передали в комиссию по делам несовершеннолетних.