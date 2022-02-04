На Ставрополье водитель заплатил 275 тысяч морального ущерба сбитому пешеходу

В УФССП Ставропольского края сообщили, что водитель, который сбил пешехода на переходе в Минеральных Водах, выплатил пострадавшей 275 тысяч рублей моральной компенсации. Женщина получила тяжкий вред здоровью и оказалась в больнице.

Судебные приставы помогли восстановить права пострадавшей в ДТП.

- В рамках исполнительного производства судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Так как мужчина являлся дальнобойщиком и по роду деятельности ему часто приходилось пересекать границу страны, он заплатил в полном объеме сумму морального вреда, чтобы вернуть себе право выезда из РФ, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что полиция Ставрополья поймала 16-летнего пьяного подростка за рулем. Он отъехал несколько метров от дома, когда правоохранители попросили остановиться. Предоставить документы парень не смог - их просто не было.