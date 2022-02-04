Коечный фонд Ставрополья расширили до 4,1 тысячи мест для пациентов с COVID-19

В Ставропольском крае 4 февраля расширили фонд ковид-коек до 4,1 тысячи мест. На настоящий момент 23% из них остаются свободными, число госпитализаций остается на приемлемом уровне.

- Как и было решено накануне, мы увеличили количество развернутых коек. Сейчас их 4189. При необходимости мы без каких-то затруднений сможем добавить дополнительные, - заявил губернатор края Владимир Владимиров.

За последние сутки медики выявили 1611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 476 из них - дети. В больницы госпитализировали 182 человека. Также за сутки от коронавируса выздоровели 888 человек, 12 ставропольцев скончались, за сутки первым компонентом вакцины привились 4,3 тысячи человек.