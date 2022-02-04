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Здоровье4 февраля 2022 12:48

На Ставрополье восполнят дефицит лекарств от коронавируса в медучреждениях

Регион снова закупил медикаменты, чтобы распределить между больницами
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Ставропольский край закупил еще одну партию лекарств от коронавируса. Их распределят между медицинскими учреждениями, однако сделают это неравномерно: там, где наблюдается сильный дефицит, появится больше лекарств.

Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- Также оперативно дозакупается необходимое количество тестов, в том числе и для скринингового исследования, - рассказал губернатор.

Также он сообщил, что на сегодняшний день в регионе 23% ковид-коек остаются свободными после расширения фонда до 4,1 тысячи мест.

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