В Минздраве Ставрополья прокомментировали очереди в Шпаковской ЦРБ

В министерстве здравоохранения Ставропольского края пояснили, что ведомство пытается в экстренном порядке помочь с распределением работы в Шпаковской ЦРБ. Многие местные жители жаловались на работу больницы, в медучреждении выстроились огромные очереди.

- Проблемы этого медучреждения возникли не сегодня, а копились годами. Вызваны они, прежде всего тем, что Шпаковская райбольница изначально была рассчитана на медицинское обслуживание 65 тыс. человек, а в округе в настоящее время проживает 150 тыс. населения. Чтобы снять напряжение, уже в этом году в Михайловске начинается строительство новой поликлиники. Рассматривается вопрос о возведении еще одной, - заявил глава Минздрава Владимир Колесников.

Ведомство направит врачей-инфекционистов для усиления штата сотрудников больницы. Теперь вместо 3 специалистов на смену выйдут 8 человек. Также расширили "красную зону" поликлиники, откроют 2 дополнительных кабинета предосмотра и 10 кабинетов для пациентов с проявлениями распираторной инфекции.

Среди главных задач Колесников назвал решение проблемы очередей и, разумеется, лечение уже зарегистрированных пациентов.