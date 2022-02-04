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Политика4 февраля 2022 17:49

Министра туризма Ставрополья отстранили от работы

Соответствующее распоряжение подписал губернатор
Инна МОРОЗОВА
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Министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилла Реута отстранили. Распоряжение подписал губернатор края Владимир Владимиров.

Также глава региона поручил провести антикоррупционную проверку в отношении нескольких должностных лиц министерства, которые принимали решения при заключении госконтрактов, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, на Кирилла Реутова завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в результате нарушений при заключении государственного контракта на проведение фестиваля фейерверков на Ставрополье бюджет края лишился более 25 млн рублей.

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