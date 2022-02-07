Правоохранители задержали экс-министра туризма Ставрополья Александра Трухачева

В Ставрополе задержали бывшего главу Минтуризма региона, нынешнего ректора аграрного университета Александра Трухачева. Против него возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Тяжкие последствия - это ущерб в 35 миллионов рублей.

По данным прокуратуры региона, Трухачев нарушил законодательство во время заключения госконтракта на организацию массовых мероприятий в 2021 году. Цена договора - 45 миллионов рублей. При проверке оказалось, что фактически предметом контракта были услуги, которые уже оказали министерству в 2020 году.

- Проверки иных многомиллионных контрактов, заключенных министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в период с 2019 г. по 2021 г. продолжаются, - сказано в сообщении прокуратуры.