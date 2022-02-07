Против экс-министра туризма Ставрополья Трухачева завели уголовное дело

Александр Трухачев стал ректором аграрного университета Ставрополя. Фото: пресс-служба учреждения

Против бывшего министра туризма региона Александра Трухачева возбудили уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Его считают причастным к махинациям с заключение госконтрактов, которыми также занимался Кирилл Реут, нынешний министр туризма.

Прокуратура вместе с УФСБ края провели проверку государственных контрактов, которые заключало министерство в период 2019-2021 гг. Оказалось, что в 2020 году был подписан договор на организацию массовых мероприятий в 2021 году, стоимость реализации проекта - 45 миллионов рублей.

- При проверке законности исполнения указанного контракта установлено, что фактически его предметом были услуги, оказанные министерству туризма по контракту, заключенному в 2019 г., что повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств в размере около 35 млн рублей, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.

А когда начали копать глубже, выяснилось, что все документы были составлены под одну определенную организацию. Такая же схема была в деле Кирилла Реута, который заключил госконтракт на проведение массовых мероприятий с компанией своего близкого знакомого. "КП-Северный Кавказ" писала, что сообщника сняли с ночного рейса в Турцию и арестовали.

Проверки прокуратуры и ФСБ продолжаются.

Отметим, Александр Трухачев возглавлял министерство туризма с 2017 по 2021 год. Сейчас он является ректором аграрного университета Ставрополя. Его преемника на должности министра Кирилла Реута тоже подозревают в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов.

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