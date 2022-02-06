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6 февраля 2022 13:20

Сообщника министра туризма Ставрополья сняли с ночного рейса в Турцию и арестовали

Мужчина пытался скрыться в другой стране от правосудия
Авторы (2):
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Кирилл Реут. Фото: министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

Кирилл Реут. Фото: министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

В аэропорту "Внуково" сотрудники ФСБ арестовали сообщника министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилла Реута. Олег Кох владеет несколькими крупными компаниями, которые использовал в своих преступлениях Реут. О задержании сообщил собственный источник "КП-Северный Кавказ".

Кох летел в Турцию ночным рейсом, надеясь скрыться за границей от правоохранительных органов. Однако сотрудники ФСБ и МВД оказались быстрее, и сейчас бизнесмен находится в изоляторе в аэропорту.

По данным источника, до того, как Реут занял пост министра, он являлся совладельцем нескольких компаний, которые напрямую были связаны с именем Коха. После назначения Реут передал в полную собственность часть акций компаний, и Кох стал полноправным владельцем. Одной из таких компаний стала ООО "Синестетика".

- Именно ООО "Синестетика" является генеральным подрядчиком по всем государственным контрактам министерства, связанным с организацией и проведением событийных массовых мероприятий. - рассказали "Комсомолке".

Напомним, Кирилла Реута подозревают в превышении должностных полномочий. В 2021 году министерство заключило контракт по организации фестиваля фейерверков. Но в документе прописаны услуги, которые фактически оказывались в 2020 году. Ущерб от действий министра оценен в 25,1 млн рублей. Примечательно, что Реут стал министром только в июне 2021 года.

Сейчас суд избрал ему меру пресечения - заключение под стражу на 2 месяца.

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