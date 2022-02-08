В Георгиевском округе Ставрополья нашли сбившего 15-летнюю девочку водителя

Сотрудники ГИБДД в Георгиевском округе разыскали водителя, который сбил девочку-подростка и уехал с места аварии. Им оказался 45-летний житель Кировского округа.

По словам мужчины, после ДТП он вышел из машины и предложил школьнице вызвать скорую помощь, но та отказалась. Она попросила подвезти ее до дома, и водитель выполнил ее просьбу.

Дома девочка рассказала о дорожном инциденте родителям и те отвезли ее в больницу. Там выяснилось, что у подростка сломана рука.

Инспекторы разберутся в ситуации и дадут ей правовую оценку.