Три человека пострадали в ДТП в Шпаковском округе Ставрополья

Автомобильная авария произошла в четверг, 10 февраля, в Шпаковском округе.

28-летний житель Ставрополя за рулем Volkswagen Polo столкнулся с УАЗом. От удара отечественный автомобиль вылетел с трассы в кювет и перевернулся, сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое: водитель УАЗа и двое его пассажиров. Их доставили в больницу.

Водитель иномарки не пострадал.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.