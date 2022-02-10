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Происшествия10 февраля 2022 17:15

Три человека пострадали в ДТП в Шпаковском округе Ставрополья

Пострадавших госпитализировали
Инна МОРОЗОВА
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Автомобильная авария произошла в четверг, 10 февраля, в Шпаковском округе.

28-летний житель Ставрополя за рулем Volkswagen Polo столкнулся с УАЗом. От удара отечественный автомобиль вылетел с трассы в кювет и перевернулся, сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое: водитель УАЗа и двое его пассажиров. Их доставили в больницу.

Водитель иномарки не пострадал.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.