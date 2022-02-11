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Общество11 февраля 2022 15:48

За очередями в поликлиниках Ставрополья следят с помощью камер

Фотоотчет из поликлиник поступает в краевой минздрав дважды в день
Инна МОРОЗОВА
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Ситуацию с очередями в поликлиниках Ставропольского края контролируют онлайн. Для этого в коридорах медучреждений установили камеры видеонаблюдения.

Два раза в день в минздрав поступают фотоотчеты. Если видно, что в поликлинике собралась очередь, то оперативно принимаются меры.

Как отметил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов, скопления пациентов в поликлиниках наблюдаются, как правило, в первой половине дня.

В связи с этим он рекомендовал по возможности планировать визиты в поликлинику после обеда. В это время загруженность не такая большая.