На Ставрополье более 11 тысяч детей заразились COVID-19

На Ставрополье за сутки коронавирус выявили еще у 262 детей. Общее число заразившихся COVID-19 несовершеннолетних превысило отметку в 11 тысяч.

По состоянию на 14 февраля 2022 года в крае новой коронавирусной инфекцией заразились 11091 несовершеннолетний. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава региона Владимир Владимиров.

Тем временем, в крае за сутки почти сравнялось количество заболевших коронавирусом и выздоровевших от него. Положительный тест сдали 1705 человек, выздоровели 1635 человек.

Губернатор отметил, что большинство пациентов лечатся амбулаторно.

- При этом около 20 процентов специализированного коечного фонда остаются свободны, - рассказал глава Ставрополья Владимиров.