Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 17:25

В Ставрополе мужчина угнал и сдал на металлолом «Газель» знакомого

Сумма ущерба составила 130 тыс. рублей
Инна МОРОЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В полицию обратился житель Ставрополя. Он рассказал, что неизвестные угнали принадлежащую ему «Газель». Автомобиль был припаркован на одной из улиц краевого центра.

Причиненный ущерб мужчина оценил в 130 тыс. рублей.

Полиция установила подозреваемого. Им оказался 29-летний знакомый автовладельца.

Молодой человек признался, что похитил авто с целью сдать его в пункт приема металла. По его словам, он остро нуждался в деньгах.

Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.