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Происшествия15 февраля 2022 6:42

14 февраля на Ставрополье в трех ДТП пострадали три человека

Все аварии произошли в краевом центре
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В День влюбленных в Ставрополе произошло три ДТП, в которых пострадали три местных жителя. Все аварии объединяла одна причина - водители не уступали очередь проезда. Об этом сообщили в ГИБДД Ставропольского края.

Столкновения произошли утром и вечером 14 февраля. Одно ДТП затруднило на время проезд на пересечении улицы Космонавтов и Южного обхода. В нем пострадал 64-летний местный житель, у которого уже были штрафы за нарушение правил дорожного движения.

- За пострадавшим числится 5 штрафов за нарушение ПДД, совершенных за последние 2 года. В момент ДТП водитель был трезв. По факту происшествия проводится проверка, - сказано в сообщении ведомства.