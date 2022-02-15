Аграрии Ставрополья произвели продукции на 271 млрд рублей за 2021 год

Северо-Кавказстат сообщил, что за 2021 год аграрии Ставропольского края произвели и продали продукции на 271,8 миллиарда рублей, что на 27% больше показателей 2020 года.

- В 2021 году по предварительным данным валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу), в весе после доработки составил 9,2 млн тонн, что в 1,6 раза больше, чем в 2020 году, урожайность с 1 гектара убранной площади – 37,4 центнера (в 2020 году – 26,1 центнера), - сказано в сообщении ведомства.

Также вырастили 709 тысяч тонн масличных культур и 1727 тысяч тонн свеклы. Ставрополье знаменито развитым АПК, который продолжают модернизировать. Региональные власти выделяют субсидии аграриям, чтобы уменьшить их расходы.