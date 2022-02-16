В пятницу 18 февраля на Ставрополье придет потепление до +14 градусов

Гидрометцентр Ставропольского края сообщил, что к пятнице 18 февраля в регионе установится потепление до +14 градусов. Температура будет повышаться постепенно: в среду будет +9 градусов, в четверг - 12 градусов тепла, а в пятницу +14.

Ветер преимущественно юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Как рассказали синоптики, осадков практически не будет, только в некоторых территориях региона пройдет небольшой дождь.

Заморозки будут только в ночь с четверга на пятницу, температура воздуха упадет до -3 градусов.