В Ставрополе на 30 городских маршрутах установили льготный проезд

В Ставрополе завершился прием заявок на возмещение затрат перевозчикам, у которых есть маршруты с предоставлением льгот для определенных категорий граждан. В 2022 году на 30 маршрутах автобусов и троллейбусов можно проехать по льготам.

В их числе 9Д, 14, 16, 20, 27М, 31, З2А, 38, 41, 46, 47М, 59, 88 маршруты, а также дачные: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34. По этим направлениям курсируют 168 автобусов. Что касается троллейбусов, то льготы предоставляют по маршрутам 1, 2, 4, 7, 8, 9. На них работают 85 единиц транспорта.

Есть категории граждан, которые могут пользоваться транспортом бесплатно, а есть те, кому предоставляют скидку в полцены. Не платят ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане Ставрополя, труженики тыла, инвалиды боевых действий и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Большую скидку на проезд получают школьники, пенсионеры, одинокие матери, почетные доноры крови и т.д.