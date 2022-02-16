В Ставропольском крае в 2022 году в ДТП пострадали 19 детей, один погиб

В Ставропольском крае с начала 2022 года в автомобильных авариях пострадали 19 детей, один малыш погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона. Они назвали причину получения травм.

- Практически во всех автоавариях усматривается вина взрослых: водители не пропускают детей на пешеходных переходах, родители перевозят малолетних в нарушение ПДД без детских автокресла и ремня безопасности, - сказано в сообщении ведомства.

Поэтому полиция Ставрополья провела рейды на водителей, которые перевозят детей без специального кресла или бустера. Мероприятие длилось с 10 по 15 февраля. В итоге к ответственности привлекли более 600 водителей.