Глава Ингушетии получил блокировку аккаунта в Instagram без объяснения причин

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Фото: Twitter-аккаунт чиновника

Официальный аккаунт главы Ингушетии в инстаграм заблокировала администрация сети. Как говорит сам Махмуд-Али Калиматов, для него это стало полной и неприятной неожиданностью.

На момент написания новости страница удалена

- Мою страницу в социальной сети инстаграм заблокировали. Нарушений регламента пользования соцсетью не допускал и причина ограничения доступа на страницу пока непонятна, - написал Калиматов в Twitter.

Сейчас пресс-служба главы республики пытается понять, в чем причина блокировки, и как это исправить. На момент написания новости аккаунт Климатова действительно был недоступен.