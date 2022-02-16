Глава Ингушетии получил блокировку аккаунта в Instagram без объяснения причин

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Фото: Twitter-аккаунт чиновника
Официальный аккаунт главы Ингушетии в инстаграм заблокировала администрация сети. Как говорит сам Махмуд-Али Калиматов, для него это стало полной и неприятной неожиданностью.
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- Мою страницу в социальной сети инстаграм заблокировали. Нарушений регламента пользования соцсетью не допускал и причина ограничения доступа на страницу пока непонятна, - написал Калиматов в Twitter.
Сейчас пресс-служба главы республики пытается понять, в чем причина блокировки, и как это исправить. На момент написания новости аккаунт Климатова действительно был недоступен.