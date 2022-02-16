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Общество16 февраля 2022 16:39

Девятилетняя жительница Пятигорска написала письмо королеве Великобритании и получила ответ

Девочка поделилась с Елизаветой II впечатлениями от мультфильма про королевских корги
Инна МОРОЗОВА
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Юная жительница Пятигорска Вика Кузьмина написала письмо королеве Великобритании Елизавете II и получила ответное послание. Об этом сообщил в Instagram глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

Письмо было отправлено в ноябре прошлого года. Ответ пришел спустя несколько месяцев.

Девочка вложила в конверт рисунок, на котором изобразила королеву с ее питомцами, а также рассказала о своих домашних любимцах собаке Нике и коте Кокосе.

В ответном письме Елизавета II поблагодарила девочку и сообщила, что послала ей буклет с информацией о своих питомцах.