Девятилетняя жительница Пятигорска написала письмо королеве Великобритании и получила ответ

Юная жительница Пятигорска Вика Кузьмина написала письмо королеве Великобритании Елизавете II и получила ответное послание. Об этом сообщил в Instagram глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

Письмо было отправлено в ноябре прошлого года. Ответ пришел спустя несколько месяцев.

Девочка вложила в конверт рисунок, на котором изобразила королеву с ее питомцами, а также рассказала о своих домашних любимцах собаке Нике и коте Кокосе.

В ответном письме Елизавета II поблагодарила девочку и сообщила, что послала ей буклет с информацией о своих питомцах.