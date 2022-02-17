Прокуратура установит причину смертельного пожара в Новоалександровске

В прокуратуре Ставрополья сообщили о начале проверки после пожара в частном доме в городе Новоалександровске. 17 февраля по улице Гагарина загорелась крыша дома, огонь объял всю постройку. 38 пожарных тушили огонь, когда обнаружили двух погибших.

- В пожаре погибли 95-летняя бабушка и ее сын. В его комнате нашли много окурков. Предварительной причиной пожара могли стать они, - приводит слова собеседника из прокуратуры Telegram-канала "КП-Ставрополь".

Правоохранители установят причину возгорания, а также воссоздадут все обстоятельства инцидента.