Уровень клиентского сервиса от банка Уралсиб получил высокую оценку

Фото: Уралсиб

Малые и средние предприниматели, открывая счета в банке Уралсиб, могут рассчитывать на дополнительную поддержку. Помимо кредитов, депозитов, бизнес-карт с кешбэком, возможности выбора оптимального тарифа и персонального интернет-эквайринга, своим пользователям банк предоставляет бесплатную помощь в ведении он-лайн бухгалтерии ИП.

Интернет-банкинг Уралсиб обеспечивает клиентам максимальное удобство и широкий спектр услуг. В том числе: дистанционное оформление счетов, функции управления корпоративными картами, возможность переключения между организациями для мультиклиентов, оценку надежности деловых партнеров. Для общения и консультаций между банком и предпринимателем используются популярные мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), что значительно ускоряет процесс решения вопросов.

Доступность информации – один из главных принципов банка Уралсиб. На фирменном сайте можно найти все, что необходимо потребителю: правоустанавливающие документы, подробнейшие раскладки по тарифам и услугам, интерактив (оформление заявок и заказ обратной связи). Здесь же можно ознакомиться со статьями и аналитическими материалами на финансовые темы, прослушать лекции «Университета бизнеса» Уралсиб и принять онлайн участие в бесплатных семинарах.

Высокий потенциал банка также был отмечен аналитиками. От российских и международных рейтинговых агентств он получил отметки: «ВВ-» (Fitch Ratings), «B1» (Moody’s Investors Service), BBB(RU) (АКРА), А-.ru (НКР). По предоставлению кредитов юрлицам на конец 2021 года Уралсиб занял 28 место, по величине активов – 24 место. 16+

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»