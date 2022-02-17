Онкодиспансер в Ставрополе за 6 млрд рублей сдадут в эксплуатацию в 2024 году

В Ставрополе по улице Октябрьской возведут лечебно-диагностический корпус краевого онкологического диспансера, стоимость работ - 6 миллиардов рублей. В эксплуатацию здание должны будут сдать осенью 2024 года. Об этом сообщили в Минстрое региона.

- Сейчас на объекте возводят стены будущего здания, общая площадь которого составляет более 48 тысяч квадратных метров. Вместимость нового стационарного отделения - 376 коек, дневной стационар рассчитан на десять мест, поликлиника сможет принять 600 человек в день, - заявил глава ведомства Валерий Савченко.

В Ставропольском крае строят поликлиники и амбулатории в отдаленных населенных пунктах, а также проводят капремонт имеющихся учреждений. Работы проходят по нацпроекту "Здравоохранение", региональной программы "Развитие здравоохранения" и отдельной программы модернизации первичного звена здравоохранения.