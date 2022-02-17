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Происшествия17 февраля 2022 17:09

Торговцы героином на Ставрополье получили 20 лет тюрьмы на двоих

Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима
Инна МОРОЗОВА
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В аэропорту Минеральных Вод задержали двоих мужчин, причастных к организации канала доставки на территорию Ставропольского края наркотиков и их сбыта.

В ходе досмотра у них обнаружили 4 пакетика с героином массой более 100 граммов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

На мужчин завели уголовное дело. Минераловодский городской суд признал их виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и назначил им наказание в виде 10 лет колонии строгого режима каждому.

Обвиняемые не согласились с приговором и обжаловали его в суде высшей инстанции. Ставропольский краевой суд оставил приговор без изменений.