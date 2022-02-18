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Происшествия18 февраля 2022 6:35

В Ставрополе разыскали водителя, который сбил 59-летнюю женщину и скрылся

Однако он утверждает, что никакого ДТП не было
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В ГИБДД Ставропольского края рассказали, что полицейские нашли предполагаемого водителя, который в краевом центре сбил пешехода и скрылся с места происшествия. ДТП произошло на параллельной дороге улице Доваторцев в полдень.

Пострадавшей 59 лет, ее доставили в больницу с травмой ноги, а после назначили амбулаторное лечение. Сотрудники ДПС начали розыск водителя и вышли на владельца ВАЗ-211140 - 75-летнего местного жителя.

- 75-летний водитель сообщил, что в указанное пешеходом время проезжал по дублеру Доваторцев, но ДТП не совершал, никаких звуков ДТП и криков не слышал. По факту происшествия проводится проверка, в рамках которой будут установлены точные обстоятельства происшествия, - сказано в сообщении ведомства.